Lewis Hamilton revela que já fingiu estar doente para evitar testes na Fórmula 1

Britânico aproveitou ausência de George Russell por motivos médicos e contou fato inusitado, mas não deu muitos detalhes sobre quando aconteceu

CARL DE SOUZA/AFP O piloto inglês Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de F-1



O piloto britânico Lewis Hamilton, heptacampeão mundial de Fórmula 1, revelou durante uma reunião na sede da Mercedes, em Brackley, que não gosta de participar de testes oficiais da modalidade. Para evitar esses compromissos, Hamilton admitiu que já chegou a fingir estar doente. A história curiosa foi compartilhada pelo próprio piloto, na presença do chefe da equipe, Toto Wolff, e do piloto reserva Mick Schumacher. O companheiro de Hamilton, George Russell, não compareceu ao evento por estar indisposto. Durante a reunião, Wolff explicou a ausência de Russell, o que deu a oportunidade para Hamilton confessar sua aversão aos testes e revelar o “atestado” que ele mesmo se deu. O piloto brincou com a situação, dizendo que, quando soube que Russell estava doente, pensou que ele havia “superado”. No entanto, Hamilton não deu mais detalhes sobre quando exatamente isso aconteceu.

Vale ressaltar que Hamilton já precisou ficar afastado das pistas por motivos de saúde legítimos. Em 2015, durante testes de pré-temporada em Barcelona, na Espanha, o piloto teve febre e foi substituído pelo então reserva Pascal Wehrlein. Em 2016, o inglês sentiu dores no pé antes de realizar testes de pneus da Pirelli para a temporada seguinte. Já em 2020, durante a pandemia da Covid-19, o heptacampeão testou positivo para a doença e não pôde participar do GP do Bahrein.