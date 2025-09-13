Luisa Stafani e Timea Babos fazem história e são a primeira dupla campeã do SP Open

A conquista levantou as arquibancadas da quadra central Maria Esther Bueno neste sábado (13); um time brasileiro não ganhava uma competição desta modalidade no Brasil desde 1986

Fernando Keller / Jovem Pan A dupla conquista seu terceiro título junto, e projeta a parceria no futuro



Neste sábado (13), no parque Villa-Lobos, fez-se a história. A dupla Timea Babos e Luisa Stefani foi campeã do torneio de duplas do SP Open por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/3 e 10/4. É a primeira vez que uma brasileira ganha uma competição oficial WTA no Brasil desde 1986, com Niége Dias e Patrícia Medrado. A conquista, que foi em cima de Laura Pigossi e Ingrid Martins, dupla brasileira, levantou as arquibancadas da quadra central Maria Esther Bueno, que alternava o suporte entre os times. A dupla conquista seu terceiro título junto, e projeta a parceria no futuro. “Super feliz com a nossa parceria. Acho que o principal é que gente vem crescendo e melhorando torneio”, diz Luisa.

A brasileira fez questão de reforçar que é um dos títulos mais importantes da sua carreira, por ter sido ganho em casa. A tenista também disse que a dupla gosta de momentos grandes e a pressão de lidar com o fato de serem as favoritas na competição. “A gente veio com o favoritismo, não é sempre fácil, ir lá e honrar número”, completa. “Ainda tem grandes torneios pela frente. Nosso objetivo é o Finals.”

“Toda vez que chegamos a uma final, ganhamos o torneio”, brinca a carismática húngara Timea. Segundo a brasileira, as duas irão a uma das churrascarias mais famosas de São Paulo. Neste domingo (14), teremos a final de simples entre Janice Tjen e Tiantsoa Rakotomanga, às 16h.