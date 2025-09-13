Palmeiras x Internacional: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Brasileirão

Arte/Jovem Pan Palmeiras e Internacional se enfrentam pelo Brasileirão



Palmeiras e Internacional se enfrentam neste sábado (13), às 18h30, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, a partir das 18h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Mauro Beting e reportagem de Pedro Marques no YouTube.

Confira a transmissão aqui