Luisa Stefani e Marcelo Melo avançam às oitavas nas duplas em Roland Garros

Jogando com seus respectivos parceiros, brasileiros superaram dificuldades e se classificaram no Grand Slam de Paris

Reprodução/Twitter/@TimeBrasil Luísa Stefani (esquerda) e Gaby Dabrowski (direita) avançaram em Roland Garros



Jogando com seus respectivos parceiros, Luisa Stefani e Marcelo Melo venceram mais uma nesta sexta-feira e avançaram às oitavas de final da chave de duplas de Roland Garros. A brasileira, formando parceria com a canadense Gabriela Dabrowski, foi quem suou mais e precisou buscar a virada para seguir em frente em Paris. Stefani e Dabrowski começaram mal a partida, cederam o primeiro set e foram atrás da reviravolta no placar. Acabaram superando a polonesa Katarzyna Piter e a húngara Dalma Galfi por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/2 e 7/5, em 2h11min de confronto, pela segunda rodada. Cabeças de chave número oito, Stefani e Dabrowski vão enfrentar agora a canadense Leylah Fernandez e a americana Taylor Townsend, que formam a parceria número 10 da competição. Trata-se da primeira vez que Luisa, medalhista olímpica nos Jogos de Tóquio, disputa uma chave de duplas femininas desde que passou por cirurgia no joelho em 2021. Ela poderia ter retornado no Aberto da Austrália em janeiro, mas sua parceria do momento acabou desistindo do torneio de última hora. Em Paris, Luisa também joga na chave mista, ao lado de Rafael Matos. Juntos, foram campeões em Melbourne, no início do ano.

MELO TAMBÉM AVANÇA

Após faturar sua vitória de número 600 nas duplas, Melo manteve o ritmo e levou mais uma, nesta sexta. O mineiro e o australiano John Peers alcançaram as oitavas ao superarem o monegasco Hugo Nys e o polonês Jan Zielinski – cabeças de chave número 7 – por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/5) e 6/4, em 1h44min. Na busca por uma vaga nas quartas de final, Melo e Peers vão enfrentar agora o espanhol Marcel Granollers e o argentino Horacio Zeballos, que formam a dupla cabeça de chave número 10 do torneio.

*Com informações do Estadão Conteúdo