Tênis: Bia Haddad vence russa e quebra tabu em Roland Garros; Thiago Wild também avança à terceira rodada

Tenista paulista superou a russa Diana Shnaider, enquanto paranaense passou argentino Guido Pella

Reprodução/Twitter/@timebrasil Bia Haddad Maia avançou à terceira fase de Roland Garros



Os tenistas brasileiros brilharam na segunda rodada em Roland Garros, nesta quinta-feira, 1º. No feminino, Bia Haddad Maia derrotou por 2 sets a 1 a russa Diana Shnaider, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em menos de três horas. A paulista, desta forma, quebra um tabu ao passar para a terceira fase de simples de um Grand Slam pela primeira vez. Em busca de uma vaga nas oitavas de final, a número 14 do ranking mundial enfrenta na próxima fase a russa Ekaterina Alexandrova. No masculino, Thiago Wild surpreendeu novamente e bateu o argentino Guido Pella, ex-número 20 do mundo, por 3 sets a 1 – parciais de 6/3, 3/6, 6/4 e 6/3. Estreante no torneio, o paranaense de 23 anos vai encarar o japonês Yoshihito Nishioka na próxima fase.