Madri sediará o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1 a partir de 2026

Circuito na capital espanhola terá uma extensão de 5,47 quilômetros, com 20 curvas e uma volta de classificação projetada para durar 1 minuto e 32 segundos

RUDY CAREZZEVOLI / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP Max Verstappen da Holanda dirigindo o (1) Oracle Red Bull Racing RB19 na pista durante o Grande Prêmio de F1 de Las Vegas no Las Vegas Strip Circuit em 18 de novembro de 2023 em Las Vegas, Nevada



A partir de 2026 e até 2035, Madri sediará o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, anunciou nesta terça-feira, 23, a organização, acrescentando que as corridas na capital espanhola serão realizadas em um circuito totalmente novo, que combinará trechos de rua e não-urbanos. O retorno da F1 a Madri foi possível graças a um acordo entre os organizadores da competição e a IFEMA, entidade responsável pela organização de feiras e congressos na cidade. De acordo com o comunicado da F1, o circuito será construído nas proximidades do centro de exposições da IFEMA, localizado no nordeste da cidade. O circuito terá uma extensão de 5,47 quilômetros, com 20 curvas e uma volta de classificação projetada para durar 1 minuto e 32 segundos. Além disso, o novo local terá capacidade para receber até 110 mil pessoas por dia, podendo chegar a 140 mil espectadores diários durante a primeira metade do acordo.

Com essa nova instalação, Madri se tornará uma das maiores e mais importantes sedes do calendário da Fórmula 1. A expectativa é de que o evento atraia um grande número de fãs e turistas, impulsionando a economia local e fortalecendo a imagem da cidade como um destino de destaque no automobilismo mundial. A F1 e a IFEMA estão trabalhando em conjunto para garantir que o circuito esteja pronto para receber as corridas a partir de 2026, proporcionando uma experiência emocionante e segura para pilotos e espectadores.