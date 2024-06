Max Verstappen renova contrato com a Red Bull para temporada 2025

Piloto tricampeão mundial colocou um fim às especulações sobre uma possível transferência para a Mercedes

ALI HAIDER /EFE/EPA Max Verstappen ganhou os três últimos Mundiais de F-1



O piloto Max Verstappen, tricampeão mundial, anunciou oficialmente que continuará correndo pela equipe Red Bull na próxima temporada, colocando um fim às especulações sobre uma possível transferência para a Mercedes. Verstappen destacou que possui um contrato de longo prazo com a equipe e está empenhado em aprimorar o desempenho do carro para o próximo ano. De forma direta e objetiva, o piloto respondeu afirmativamente quando questionado se estaria pilotando pela Red Bull em 2025. A decisão de permanecer na Red Bull para a próxima temporada foi recebida com entusiasmo pelos fãs e pela equipe, que reconhecem o talento e a dedicação do piloto. Com a confirmação de sua continuidade, a expectativa é de que Verstappen possa alcançar resultados ainda mais expressivos e brigar pelo título na próxima temporada. A Red Bull, por sua vez, reafirmou seu compromisso em fornecer todo o suporte necessário para que o piloto atinja seu máximo potencial.

