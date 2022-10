Mayra Aguiar derrota chinesa e é tricampeã no Mundial de Judô 

Com o resultado, a brasileira tornou-se a primeira judoca do país a conquistar três medalhas de ouro em Mundiais

Reprodução/Twitter/@JudoCBJ Mayra Aguiar é tricampeã no Mundial de Judô



Mayra Aguiar atingiu um feito incrível na manhã desta terça-feira, 11, ao derrotar a chinesa Zhenzao Ma, em decisão por wazari, na final da categoria 78 kg do Mundial de Judô, disputado na cidade de Taskhent (Uzbequistão). Com o resultado, a brasileira tornou-se a primeira judoca do Brasil a conquistar três medalhas de ouro em Mundiais. Este, aliás, foi o sétimo pódio da brasileira de 31 anos na história da competição – veja a lista completa ao final da matéria. Para chegar ao novo título, Mayra também precisou superar Petrunjela Pavic (Croácia), Arena Jangeldina (Cazaquistão), Hamada Shori (Japão) e Alina Boehm (Alemanha) – a japonesa foi campeã na Tóquio-2020, enquanto a alemã é atual campeã europeia. O judô brasileiro, desta forma, consegue a terceira medalha nesta edição. Anteriormente, Rafaela Silva foi bicampeã da categoria até 57 kg, enquanto Daniel Cargnin foi bronze no peso até 73 kg.

Medalhas de Mayra Aguiar na história dos Mundiais

Ouro – 2022 Tashkent (Uzbequistão)

Ouro – 2014 Chelyabinsk (Rússia)

Ouro – 2017 Budapeste (Hungria)

Prata – 2010 Tóquio (Japão)

Bronze – 2011 Paris (França)

Bronze – 2013 Rio de Janeiro (Brasil)

Bronze – 2019 Tóquio (Japão)

Isso aqui esquece, tá falando da elite! 🤩🥇🥋 O golpe ESPETACULAR da Mayra Aguiar pra conquistar o tricampeonato mundial de judô! pic.twitter.com/gYt606iflz — Time Brasil (@timebrasil) October 11, 2022