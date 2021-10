Chelsea sofre, mas vence o Brentford por 1 a 0 e assume liderança do Inglês

Ben Chilwell marcou o único gol da partida e Mendy garantiu o empate ao fechar o gol dos Blues

Reprodução/ Twitter @ChelseaFC Chilwell fez o único gol da partida, que deu a vitória ao Chelsea



O Campeonato Inglês tem um novo líder. Neste sábado, 16, o Chelsea venceu o Brentford por 1 a 0 e assumiu a ponta da tabela com 19 pontos, um a mais que o Liverpool que também venceu na rodada. O jogo foi bem sofrido para os Blues. Apesar de ter mais posse de bola, a equipe de Thomas Tuchel teve problemas de criação e só conseguiu abrir o placar aos 45 minutos do primeiro tempo, com Ben Chilwell. Na volta do intervalo, o Brentford assumiu o controle da partida, criou uma blitz no ataque adversário e só não conseguiu igualar o marcador por uma partida impecável de Mendy, que defendia todos os chutes. O Chelsea agora entra em campo contra o Malmö na quarta-feira, dia 20, na rodada 3 da fase de grupos da Liga dos Campeões. Na próxima rodada do Inglês, os Blues enfrentam o Norwich no sábado, dia 23, às 8h30 (horário de Brasília). Já o Brentford, que é o sétimo colocado na tabela, recebe o Leicester City no domingo, dia 24, às 10h.