Com golaço de Salah e hat-trick de Firmino, Liverpool faz 5 a 0 no Watford pelo Inglês

Resultado mantém a invencibilidade do time comandado por Jürgen Klopp, agora provisoriamente na liderança, com 18 pontos

Reprodução/Twitter/LFC Salah fez um golaço contra o Watford na oitava rodada do Campeonato Inglês



A goleada de 5 a 0 do Liverpool sobre o Watford marcou o início da oitava rodada do Campeonato Inglês neste sábado, 16. Roberto Firmino, autor de três gols na partida, e Mohamed Salah, que marcou um golaço, estavam inspirados. O resultado mantém a invencibilidade do time comandado por Jürgen Klopp, agora provisoriamente na liderança, com 18 pontos. Caso o Chelsea tropece contra o Brentford, em jogo marcado para o início da tarde deste sábado, a liderança fica definitivamente com os Reds, que agora somam cinco vitórias e três empates na liga nacional.

O Liverpool entrou em campo em ritmo alucinante. Logo no primeiro minuto, Salah anunciou que iria dar trabalho ao Watford ao acertar uma bola na trave, ainda que estivesse impedido. Seis minutos depois, o egípcio arrancou em velocidade e deu um belo passe para Mané ficar cara a cara com o goleiro e tirar o zero do placar. Depois disso, Salah seguiu protagonizando uma série de jogadas de perigo no ataque, enquanto o Watford resistia como podia. A resistência adversária foi quebrada por Roberto Firmino aos 36 minutos, quando ele recebeu livre dentro da área, aproveitando cruzamento rasteiro de Mané, e empurrou para a rede, fechando o primeiro tempo com vitória parcial por 2 a 0.

O início do segundo tempo serviu para deixar o triunfo ainda melhor encaminhado. Aos seis minutos, Firmino apareceu de novo e aproveitou a sobra após tentativa de corte de defesa para ampliar. Então, aos oito, foi a vez de Salah coroar a grande atuação. Ele recebeu na entrada da área, limpou três marcadores com a bola colada ao pé e deixou Cathcart no chão antes de fazer o golaço. Mesmo com a grande diferença no placar, Salah continuou infernizando os adversários. Conforme o tempo foi passando, o Liverpool diminuiu a intensidade e deu espaço para o Watford, que criou boas chances após a entrada do brasileiro João Pedro. No fim das contas, Firmino balançou a rede pela terceira vez, aos 45 minutos, e fechou a goleada por 5 a 0. Agora, o Liverpool se prepara para uma dura sequência de jogos. Na próxima terça-feira, enfrenta o Atlético de Madrid pela Liga dos Campeões. Depois, encara o Manchester United pelo Campeonato Inglês.

*Com Estadão Conteúdo