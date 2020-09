Melhor do mundo no futsal, brasileiro renova com o Barcelona até 2024

Ele tem 29 anos e já é o terceiro maior artilheiro da história do clube catalão, com 211 gols; você conhece?

Instagram/Reprodução Ferrão é o atual melhor jogador do mundo de futsal



O pivô brasileiro Ferrão, atual melhor jogador de futsal do mundo, renovou o contrato com o Barcelona até o dia 30 de junho de 2024, segundo anunciou o clube catalão nesta terça-feira. Esta é a terceira vez que o Barcelona renova com Ferrão, cujo vínculo terminaria em 30 de junho do ano que vem. O brasileiro está há sete temporadas no clube. Com o novo acordo de renovação, o pivô, de 29 anos, ainda terá a opção de estender o contrato por mais uma temporada.

Ferrão está completamente recuperado de uma grave lesão no tendão de Aquiles da perna esquerda, que o deixou fora das quadras durante quase toda a temporada passada. Terceiro maior artilheiro da história do Barcelona, com 211 gols, o brasileiro já conquistou um título do Campeonato Espanhol, dois da Copa da Espanha, dois da Copa do Rei e um da Supercopa pelo clube catalão. Além disso, foi o artilheiro do Campeonato Espanhol em três temporadas consecutivas (2016-2017, 2017-18 e 2018-19) e eleito o melhor do torneio na temporada 2018-19, quando também ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo.

“Ainda tenho muitas metas para bater neste clube, principalmente esta Liga dos Campeões que todos queremos. Agora, temos uma grande oportunidade de ganhá-la. É um orgulho vestir esta camisa. Desde o primeiro dia, me sinto em casa neste clube e quero continuar muitos anos no Barça”, afirmou Ferrão após a renovação. O Barcelona está nas semifinais da Liga dos Campeões de futsal, fase na qual terá como adversário o KPRF, da Rússia, no dia 9 de outubro.

*Com informações da Agência EFE