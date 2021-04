Milwaukee Bucks anuncia vacinação de torcedores no próximo jogo da NBA

Todos acima de 16 anos que comparecerem a Arena Fiserv Forum no jogo contra o Brooklyn Nets, no próximo domingo, poderão receber a primeira dose da vacina da Pfizer

Reprodução/ Twitter

O Milwaukee Bucks anunciou nesta terça-feira, 27, que vacinará contra a Covid-19 todos os torcedores acima de 16 anos que comparecerem ao jogo da NBA do próximo domingo, 2 de maio, contra o Brooklyn Nets. A iniciativa é uma parceria da franquia de basquete com o Departamento de Saúde de Milwaukee para oferecer a primeira dose do imunizante da Pfizer na Arena Fiserv Forum aos fãs elegíveis. A ação começa as 13h (horário local) e vai até o fim da partida, que tem horário marcado para começar as 14h30 (horário local e 16h30 horário de Brasília). Segundo um comunicado divulgado pelo Bucks, funcionários do Departamento de Saúde estarão no local e agendarão a consulta para a segunda dose do imunizante, que precisa ser feita até 28 dias depois da primeira dose.

Os torcedores que pensam em se vacinar devem chegar um pouco antes do horário do jogo, já que todo o processo (inscrição, vacina e espera) leva de 20 a 30 minutos. “Nós encorajamos todos a serem vacinados e estamos satisfeitos com a equipe do Departamento de Saúde de Milwaukee para dar aos fãs esta oportunidade fácil e conveniente”, disse o presidente do Fiserv Forum, Peter Feigin, ao site oficial dos Bucks. “Este é um momento crítico para todos nós darmos os passos necessários que nos ajudarão a retornar nossas vidas ao normal. Vamos fazer isso acontecer juntos”, completou.