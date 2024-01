Russa de 16 anos elimina número 6 do mundo no Aberto da Austrália

Essa foi a primeira vitória da carreira de Mirra Andreeva contra uma jogadora do Top 10; tunisiana Ons Jabeur foi a segunda tenista entre as melhores posições do ranking a deixar o torneio precocemente

DAVID GRAY / AFP ussa Mirra Andreeva Rcomemora a vitória contra o tunisiano Ons Jabeur durante a partida individual feminina no quarto dia do torneio de tênis do Aberto da Austrália, em Melbourne



A jovem russa Mirra Andreeva (47ª), de apenas 16 anos, surpreendeu ao eliminar a número 6 do mundo, a tunisiana Ons Jabeur, na segunda rodada do Aberto da Austrália. O placar foi de 6-0 e 6-2 em menos de uma hora de jogo. Jabeur é a segunda tenista do top 10 a ser eliminada precocemente no torneio, seguindo os passos da tcheca Marketa Vondrousova, número 7 do mundo, que foi derrotada em sua estreia devido a problemas físicos. Mirra Andreeva, que já está no Top 50 aos 16 anos, está disputando seu primeiro Aberto da Austrália. Agora, ela enfrentará a francesa Diane Parry (72ª) ou a russa Kamilla Rakhimova (90ª) na busca por uma vaga nas oitavas de final. Essa foi a primeira vitória da carreira da jovem russa contra uma jogadora do Top 10, o que a deixou extremamente emocionada. Antes do jogo, Andreeva admitiu estar muito nervosa, pois Jabeur é uma fonte de inspiração para ela devido ao seu estilo de jogo. A russa sempre assistia às partidas da tunisiana antes de começar a jogar no WTA Tour. No primeiro set, Andreeva fez um tênis incrível, superando suas próprias expectativas. Ela está radiante com a vitória e confiante para os próximos desafios no torneio.