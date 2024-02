Morre Wilson Fittipaldi, ex-piloto de F1, aos 80 anos

Pioneiro do automobilismo brasileiro estava internado em hospital de São Paulo desde 25 de dezembro, após engasgar durante o almoço de Natal

VALÉRIA GONÇALVEZ/ESTADÃO CONTEÚDO Foto de arquivo de 06/11/2019 do ex-piloto de Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Júnior, ao lado da Copersucar 1976



O ex-piloto da Fórmula 1 Wilson Fittipaldi Jr. morreu nesta sexta-feira, 23, aos 80 anos. Ele estava internado em hospital no Itaim Bibi, em São Paulo, desde o 25 de dezembro. Na ocasião, Wilson engasgou com um pedaço de carne, ficando muito tempo sem oxigenação no cérebro e sofrendo uma parada cardíaca durante o almoço de Natal. Desde então, o irmão de Emerson Fittipaldi estava sedado e entubado. Nos dois meses, os médicos tentaram retirar a sedação, mas inicialmente sem sucesso. Considerado o pioneiro do automobilismo na Fórmula 1, Wilson Fittipaldi Jr. correu na categoria entre os anos 1972 e 1975. Junto com o irmão, ele comandou a equipe brasileira Copersucar-Fittipaldi, única escuderia representando o país na F1.