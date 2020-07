MotoGP: Quartararo aproveita queda de Márquez e vence primeira prova da temporada

Esta foi a primeira vitória da carreira do piloto

EFE/Román Ríos Fábio Quartararo comemorou primeira vitória da carreira no MotoGP



O francês Fabio Quartararo, da SRT Yamaha, melhor estreante da MotoGP em 2019, venceu neste domingo pela primeira vez na carreira, no Grande Prêmio da Espanha, disputado no circuito de Jerez de la Frontera, que marcou a abertura da nova temporada da categoria. Pole position, o companheiro do ítalo-brasileiro Franco Morbidelli, chegou a ver o espanhol Marc Márquez, da Honda, saltar do terceiro para o primeiro lugar logo no começo da corrida. No entanto, o seis vezes campeão mundial errou duas vezes, na segunda, caindo e ficando fora da prova.

Isso abriu caminho para a vitória de Quartararo, que subiu ao pódio ao lado do espanhol Maverick Viñales, da Yamaha, e do italiano Andrea Dovizioso, da Ducati, que terminaram na segunda e terceira colocações, respectivamente. Morbidelli terminou na quinta colocação, ao ficar atrás também do australiano Jack Miller, da Pramac Ducati.

Valentino Rossi, da Yamaha, que tentou entrar na luta pelas primeiras posições ao longo da prova, teve problema mecânico nas voltas finais e acabou ficando fora da zona de pontuação na abertura da temporada.

*Com Agência EFE