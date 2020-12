Nadadora de 14 anos morre em decorrência da Covid-19 no interior de SP

De acordo com a Federação Aquática Paulista (FAP), ‘todas as medidas de precaução foram tomadas e relembradas’

Reprodução/Facebook/Mariana Franklin Mariana Franklin, de 14 anos, morreu devido a complicações provocadas pelo novo coronavírus



A nadadora Mariana Franklin Ferreira da Silva, de apenas 14 anos, morreu no último sábado, 19, por complicações da Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. Em nota, a Federação Aquática Paulista (FAP) confirmou a informação sobre o falecimento da garota, que estava internada no Hospital Regional, em Presidente Prudente, no interior do Estado de São Paulo.

Mariana Franklin chegou a participar do Campeonato Nacional Virtual de Integração, em Santos, nos dias 9 e 10 dezembro. Na semana seguinte, sua equipe também esteve no Paulistão FAP, em Bauru, mas ela não pôde participar por estar infectada pelo novo coronavírus. De acordo com a Federação, “todas as medidas de precaução foram tomadas e relembradas.”

É com imenso pesar que a Federação Aquática Paulista comunica o falecimento de Mariana Franklin Ferreira Silva, atleta de 14 anos da Apan Prudente, por complicações da Covid-19.

Mariana participou do Campeonato Nacional Virtual de Integração, em Santos, nos dias 9 e 10 de dezembro. Sua equipe esteve presente no Paulistão FAP, em Bauru, nos dias 16 a 19 de dezembro. Todas as medidas de segurança foram tomadas e constantemente relembradas, orientadas e cobradas pela FAP em ambas as competições. Contudo, caso sinta algum sintoma, procure o serviço médico e informe a FAP, conforme Protocolo de Retorno:

“Em casos confirmados de COVID-19 em até 14 dias após a realização do evento, é obrigatório informar à FAP, e a todos que tiveram contato com o participante infectado, para que todos os cuidados necessários à saúde sejam providenciados”.