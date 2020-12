Pai de Marcio Garcia morre vítima da Covid-19 e apresentador lamenta: ‘Vai deixar muita saudade’

Carlos Alberto Machado estava internado desde o início do mês; Márcio fez um vídeo emocionado e pediu orações para que o pai faça ‘uma passagem calma e serena’

Márcio e o pai, Carlos Alberto Machado



Carlos Alberto Machado, pai do ator e apresentador Marcio Garcia, faleceu na noite desta sexta-feira, 18, vítima da Covid-19. A notícia foi confirmada pelo próprio ator em suas redes sociais. Em um vídeo muito emocionado, Marcio agradeceu todas as orações, mas disse que o pai não resistiu. “O corpo dele não resistiu. Ele faleceu hoje, agora a noite, eu ia deixar para comunicar isso amanhã, mas vim aqui pedir uma corrente para que ele fizesse uma passagem calma, serena e tranquila”, disse o apresentador. “Ele estava sofrendo bastante. Ele teve um AVC e o lado esquerdo não me mexi, ele voltou a ser entubado e foi descansar”, acrescentou. Carlos era casado e deixa quatro filhos e alguns netos.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marcio Garcia : ) (@oficialmarciogarcia)

Na semana passada, o irmão de Marcio, o DJ Marcello Machado foi bastante criticado ao fazer uma postagem nas redes sociais dizendo que estava organizando uma festa de Reveillon para 400 pessoas dias depois do pai ser internado por causa da doença. “Quem tá animado pra curtir o Réveillon aí? Estou preparando uma festa para 400 pessoas no máximo em um espaço aberto que tem mais de 3 mil m² de frente pro canal. O local será a Bella Marina [no Rio de Janeiro]!! Como estou assinando a produção da festa, quem me conhece já sabe o quanto sou perfeccionista. Não haverá venda de ingressos, pois queremos que a festa seja um sucesso, com todos se divertindo e aproveitando ao máximo, por isso, decidimos transformar o valor que seria de entrada em consumação mínima de R$ 200,00 por pessoa, que cada um gasta com o que quiser. E aí, gostaram do formato? Por enquanto os DJs confirmados são: eu e meu amigo Roger”, escreveu Marcello.