Nadal desiste de disputar Masters de Montecarlo por problemas físicos

Tenista espanhol jogou apenas um torneio neste ano, em Brisbane, na Austrália, em janeiro

Joe Toth/EFE/EPA Rafael Nadal anunciou que não terá condições de disputar o Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco



Com dificuldades em seu processo de recuperação física, Rafael Nadal desistiu de mais um torneio nesta temporada. O tenista espanhol anunciou nesta quinta-feira (4) que não terá condições de disputar o Masters 1000 de Montecarlo, em Mônaco, que começará neste domingo (7). “Estes são momentos muito difíceis para mim, do ponto de vista esportivo. Infelizmente, preciso contar a vocês que não poderei jogar em Montecarlo. Meu corpo simplesmente não permite”, disse o ex-número 1 do mundo, aos seus fãs, em postagem nas redes sociais. Nadal jogou apenas um torneio neste ano, em Brisbane, em janeiro. A competição australiana havia marcado seu retorno às quadras após um ano de afastamento, justamente por problemas físicos. Depois de Brisbane, o espanhol pretendia estabelecer um calendário pelas semanas seguintes. No entanto, vem anunciando seguidas desistências nestes primeiros meses do ano. “Mesmo trabalhando duro e fazendo o máximo esforço todos os dias, com toda a vontade de jogar e competir novamente em torneios que foram muito importantes para mim, a verdade é que não posso jogar hoje. Vocês não têm ideia de como é difícil para mim não poder jogar esses eventos”, lamentou Nadal, sem esconder o desânimo.

“A única coisa que posso fazer é aceitar a situação e tentar olhar para o futuro imediato mantendo o entusiasmo e a vontade de jogar para me dar uma chance de as coisas melhorarem”, escreveu o espanhol, em suas redes sociais. Nadal não joga no saibro de Montecarlo desde 2021. O espanhol é o maior campeão da história da competição, com nada menos que 11 taças – foram sete conquistas seguidas, entre 2005 e 2012. Na temporada passada, após apenas dois torneios, Nadal anunciou que não voltaria a competir naquele ano em razão de dores no quadril. Na ocasião, o espanhol indicou que poderia até se aposentar ao fim de 2024, caso os problemas físicos prosseguissem. Neste ano, foram dores nas costas que atrapalharam sua performance em apenas três jogos em Brisbane.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

