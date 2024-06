Nadal oficializa desistência de Wimbledon para se concentrar em Paris-2024: ‘Sentirei falta’

Atleta já soma 22 títulos de Grand Slam e aos 38 anos disputará o que será provavelmente sua última olimpíada

Rafael Nadal oficializou a sua ausência do Torneio de Wimbledon. O tenista espanhol anunciou, nesta quinta-feira (13), que não vai participar da competição a fim de se preparar para o torneio de tênis dos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Com 22 títulos de Grand Slam, o atleta de 38 anos tem, em Paris-2024, provavelmente a sua última Olimpíada. Ele disse, por meio de um comunicado, que “o melhor para o meu corpo é não mudar de superfície e continuar jogando no saibro até então”. O torneio de tênis na Olimpíada será disputado justamente no complexo de Roland Garros, sobre o saibro. Nadal tem dois títulos de Wimbledon em seu currículo: o primeiro depois de vencer Roger Federer na final de 2008 e o outro sobre Tomas Berdych na final de 2010. Ele também terminou como vice-campeão outras três vezes. Ele se despediu após chegar às semifinais em cada uma de suas três participações anteriores, incluindo a última, em 2022, quando foi eliminado da penúltima rodada devido a uma ruptura no músculo abdominal. “Sentirei falta de jogar Wimbledon este ano”, disse Nadal. “Estou triste por não poder vivenciar este ano a grande atmosfera desse evento incrível que estará sempre em meu coração e com todos os fãs britânicos que sempre me deram grande apoio. Sentirei falta de todos eles.” Nadal sofreu lesões no quadril e na região abdominal no último ano e meio, passando por uma cirurgia em 2023 e limitando sua participação no circuito. Um dos maiores tenistas de todos os tempos, ele vai participar em simples e duplas – com Carlos Alcaraz – em Paris-2024.