Nadal vence filho da lenda do tênis em sua estreia no circuito de simples

O tenista Rafael Nadal conquistou nesta terça-feira (16) sua segunda vitória no ATP 250 de Bastad, desta vez no circuito de simples. Ele venceu o sueco Leo Borg, filho do lendário Björn Borg, por 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-3, em uma hora e 25 minutos. Esse foi o primeiro jogo do espanhol de 38 anos desde a eliminação na primeira rodada de Roland Garros, com derrota para o alemão Alexander Zverev, no final de maio. Ex-número 1 do mundo, Nadal dominou a partida sem grandes problemas, contra um jogador que ocupa a 461ª posição no ranking da ATP. “Tudo bem. Poderíamos dizer que estou defendendo o título”, brincou Nadal depois da vitória, lembrando que não jogava em Bastad desde 2005, quando foi campeão aos 19 anos. “Não joguei muito tênis nos últimos meses. A sensação é ótima, poder jogar em uma quadra lotada me dá uma energia incrível”, afirmou.

Nadal disputa o torneio de Bastad como convidado. Ele não jogou na recente temporada de grama para seguir com sua preparação no saibro, pensando nos Jogos Olímpicos de Paris, cujo torneio de tênis vai acontecer nas instalações de Roland Garros de 27 de julho a 4 de agosto. O espanhol é atualmente o número 261 do mundo. Depois desta primeira vitória, seu próximo adversário será bem mais complicado, o britânico Cameron Norrie (N.42). Em outro dos jogos desta terça-feira da primeira rodada de simples, o brasileiro Thiago Monteiro (N.85) venceu o argentino Federico Coria (N.69) por 2 sets a 0, com parciais de 6-1 e 6-3, em uma hora e seis minutos.

