NBA: Golden State vence o segundo jogo e empata série na final contra o Boston

Jogo 2 terminou 107 a 88 para os Warriors; o próximo jogo será na quarta-feira, em Boston

Reprodução/ nba.com Boston x Warriors fazem final disputada na NBA



O Golden State Warriors empatou a série final da NBA contra o Boston Celtics. O Jogo 2 terminou com a vitória dos Dubs por 107 a 88 com destaques para Draymond Green, que fez 35 pontos, e Stephen Curry, Andrew Wiggins e Klay Thompson que também passaram dos 30. Do outro lado, Jason Tatum fez 34 pontos e Al Horford e Jaylen Brown ficaram nos 28. O Boston começou muito bem, mas no segundo tempo foi o Warriors quem dominou e passou na frente do placar. O Jogo 3 será na quarta-feira, 08, às 22h (horário de Brasília), e vai para Boston. Agora a série deve ir até, pelo menos, o Jogo 5.