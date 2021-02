NBA: Jokic brilha, Nuggets vencem e encerram série de 7 triunfos dos Lakers

Confira como está sendo a rodada da principal liga de basquete do planeta

Reprodução/Nuggets O Denver Nuggests bateu os Lakers pela NBA



Com o sexto “triple-double” de Nikola Jokic na temporada, o Denver Nuggets derrotou o Los Angeles Lakers por 122 a 105, em casa, pela rodada de domingo da NBA. E além de ter interrompida uma série de sete triunfos, a equipe da Califórnia ainda viu Anthony Davis sair mancando da quadra, aparentemente piorando uma lesão no tendão de Aquiles. O foco estava no duelo entre Jokic e LeBron James, que estão entre os favoritos para o prêmio de MVP da liga. Jokic terminou o jogo com 23 pontos, 16 rebotes e 10 assistências pelos Nuggets, o sétimo colocado da conferência Oeste. Já LeBron contribuiu com 22 pontos, 10 rebotes e 9 assistências para o vice-líder do Oeste. Davis deixou a quadra a 2min39 do fim do segundo quarto, mancando após converter dois tiros livres, na sequência de falta cometida por Jokic. E terminou o duelo com 15 pontos e 4 rebotes em 14 minutos. Jamal Murray marcou 25 pontos pelo Denver em sua terceira vitória consecutiva. Zeke Nnaji somou 16 pontos e o argentino Facundo Campazzo fez 15. Já o Oklahoma City Thunder venceu o Milwaukee Bucks por 114 a 109, em casa, apesar do “triple-double” de Giannis Antetokounmpo Justin Jackson anotou 22 pontos, incluindo uma decisiva cesta de três a 14s9 do fim.

Al Horford terminou com 20 pontos, 9 assistências e 7 rebotes, Lu Dort anotou 19 pontos e Darius Bazley acrescentou 18 para o Thunder, que não teve o seu principal cestinha, Shai Gilgeous-Alexander, lesionado. O time é apenas o 14.º colocado do Oeste. Antetokounmpo finalizou o duelo com 24 pontos, 17 rebotes e 10 assistências no seu quarto “triple-double” na temporada. Khris Middleton somou 23 pontos pelos Bucks, que não tiveram Jrue Holdiday, afastado em função dos protocolos sanitários para evitar a propagação do coronavírus. Foi a terceira derrota consecutiva do vice-líder do Leste. Também pela rodada de domingo, o Washington Wizards venceu o Boston Celtics por 104 a 91 com 35 pontos, 7 rebotes e 5 assistências de Bradley Beal. O brasileiro Raulzinho jogou por 24 minutos, com 4 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Já o Portland Trail Blazers venceu o Dallas Mavericks por 121 a 118, fora de casa, com 34 pontos e 11 assistências de Damian Lillard. Mas o cestinha do duelo foi Luka Doncic com 44 pontos, além de 9 assistências e 7 rebotes. E o Los Angeles Clippers derrotou o Cleveland Cavaliers por 128 a 111 com 30 pontos e 10 assistências de Lou Williams.

Confira os jogos da rodada de domingo da NBA:

Washington Wizards 104 x 91 Boston Celtics

Toronto Raptors 112 x 116 Minnesota Timberwolves

Charlotte Hornets 110 x 122 San Antonio Spurs

Detroit Pistons 123 x 112 New Orleans Pelicans

Dallas Mavericks 118 x 121 Portland Trail Blazers

Oklahoma City Thunder 114 x 109 Milwaukee Bucks

Phoenix Suns 109 x 90 Orlando Magic

Denver Nuggets 122 x 105 Los Angeles Lakers

Sacramento Kings 110 x 124 Memphis Grizzlies

Los Angeles Clippers 128 x 111 Cleveland Cavaliers

Confira os jogos da rodada de segunda-feira da NBA:

Indiana Pacers x Chicago Bulls

Washington Wizards x Houston Rockets

New York Knicks x Atlanta Hawks

Utah Jazz x Philadelphia 76ers

Golden State Warriors x Cleveland Cavaliers

Los Angeles Clippers x Miami Heat

Sacramento Kings x Brooklyn Nets

*Com informações do Estadão Conteúdo