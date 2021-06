NBA: LA Clippers fecha série contra Utah Jazz e vai à final de Conferência pela 1ª vez

Equipe de Los Angeles enfrentará o Phoenix Suns para tentar o primeiro título da franquia

Reprodução/ Twitter @LACLIPPERS

Sem sua maior estrela, Kawhi Leonard, o Los Angeles Clippers conseguiu fechar a série contra o Utah Jazz nesta sexta-feira, 18, em 4 a 2 com uma vitória de 131 a 119 e irá decidir a final da Conferência Oeste da NBA contra o Phoenix Suns. Esse é um feito inédito nos 50 anos de história da franquia. A partida foi bem emocionante. O Utah Jazz chegou a liderar por 25 pontos no primeiro tempo, mas a virada começou no terceiro quarto com a entrada de Terrence Mann e boa atuação de Reggie Jackson no último quarto. Do lado do Jazz, a estrela Donavan Mitchell jogou no seu limite com uma lesão no tornozelo, e ficou até o final para tentar empatar o placar, mas não deu. As finais começam a ser disputadas no domingo, às 16h30 (horário de Brasília) com transmissão da ESPN no Brasil. Do lado da Conferência Leste, os dois confrontos (Milwaukee Bucks x Brooklyn Nets e Philadelphia 76ers x Atlanta Hawks) serão definidos no Jogo 7 neste final de semana.