Nelson Piquet minimiza fala racista contra Lewis Hamilton: ‘Não há nada de errado’

Mesmo após ter pedido desculpas ao britânico, o ex-piloto brasileiro definiu a repercussão de sua declaração preconceituosa como ‘besteira’

JOE KLAMAR / AFP Nelson Piquet é tricampeão de Fórmula 1



Nelson Piquet definiu a repercussão de sua fala racista contra Lewis Hamilton como “besteira”, nesta terça-feira, 5, em entrevista à “Motor Sport Magazine”. Mesmo após ter pedido desculpas ao britânico, o ex-piloto brasileiro minimizou o fato de ter chamado o heptacampeão de Fórmula 1 de “neguinho” e reafirmou que não é preconceituoso. “Isso é tudo besteira, eu não sou racista. Não há nada, nada que eu disse errado. O (termo) que eu usei é uma palavra muito suave, até usamos com alguns amigos brancos”, declarou o tricampeão.

A fala preconceituosa de Nelson Piquet aconteceu no final do ano passado, mas repercutiu somente no final de junho. Além de ter chamado Hamilton de “neguinho” mais de uma vez, o brasileiro também promoveu uma fala homofóbica contra o britânico e criticou Keko Rosberg, campeão do mundo em 1982. Sobre o tema, o brasileiro disse que não se importa com as manifestações da comunidade da Fórmula 1. “Eu realmente não me importo, isso não atrapalha minha vida. Estou aqui com meus amigos, estamos nos divertindo, é isso”, disse.

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA), a Fórmula 1 e o próprio Lewis Hamilton repudiaram a fala de Nelson Piquet. Mesmo dizendo que o caso não afetou sua vida, o brasileiro disse que a repercussão “causou alguns problemas” – entre eles, o ex-piloto foi barrado de frequentar as zonas mistas dos GPs de Fórmula 1. “Eu usei essa palavra quase um ano atrás, numa entrevista, e eles inventaram isso. Isso me causou alguns problemas, mas para ser honesto, eu realmente não me importo”, falou nesta terça-feira.

