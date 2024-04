Novak Djokovic é eleito esportista do ano no Prêmio Laureus

Em seu discurso, sérvio expressou sua gratidão: ‘Estou extremamente honrado por ter conquistado meu quinto prêmio’

Foram anunciados na noite desta segunda-feira (22), em Madri, na Espanha, os vencedores da 25ª cerimônia de entrega dos prêmios esportivos Laureus. A espanhola Aitana Bonmatí, vencedora da Bola de Ouro, o tenista número 1 do mundo, Novak Djokovic, e o jogador inglês do Real Madrid, Jude Bellingham, foram os grandes destaques do evento. Novak Djokovic, o sérvio detentor do recorde de títulos de Grand Slam, com 24 conquistas ao final da temporada de 2023, foi eleito o esportista do ano. Ele superou o campeão mundial de Fórmula 1, Max Verstappen, e recebeu o prêmio pela quinta vez em sua carreira.

Em seu discurso, Djokovic expressou sua gratidão: “Estou extremamente honrado por ter conquistado meu quinto prêmio. Volto a 2012, quando ganhei pela primeira vez, aos 24 anos. Estou muito orgulhoso de estar aqui doze anos depois”. O tenista número 1 também informou nesta segunda-feira que não participará do torneio de Madri e que seu foco agora é disputar o Masters 1000 em Roma, que acontecerá de 6 a 15 de maio. Durante uma coletiva de imprensa em Madri, Djokovic afirmou que pretende se preparar bem para o torneio em Roma e está otimista em relação à sua participação.

