Novo jogador do Toronto Raptors faz sucesso no TikTok com dancinhas

Gradey Dick foi draftado nesta quinta-feira e ultrapassou os 200 milhões de seguidores na rede social

Reprodução/ instagram @gradey Dick tem apenas 19 anos e vai defender os Raptors na próxima temporada



Gradey Dick, de 19 anos, foi draftado nesta quinta-feira, 23, pelo Toronto Raptors e virou a sensação da internet nesta sexta-feira depois que páginas de basquete descobriram seus vídeos no tiktok. O ala-armador que estava na universidade de Kansas chega para reforçar a equipe canadense na NBA. Com 2,03 metros ele se junta a Pascal Siakam, Fred VanVleet e Scottie Barnes na próxima temporada, que começa em outubro. Os vídeos de Dick são sempre descontraídos e mostram ele dançando com colegas de equipe ou fazendo trends do aplicativo sozinho. Sua conta oficial no TikTok já tem 203 milhões de seguidores.

