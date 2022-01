Olimpíadas de Inverno: COB define porta-bandeiras na abertura de Pequim-2022

A cerimônia está marcada para acontecer nesta sexta-feira, 4, no estádio Ninho do Pássaro, na capital chinesa

Alexandre Castello Branco/COB Jaqueline Mourão e Edson Bindilatti são os porta-bandeiras do Time Brasil



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) revelou, na noite do último domingo, 30, que uma dupla de peso será responsável por carregar a bandeira nacional na cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcada para acontecer nesta sexta-feira, 4, no estádio Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. Trata-se de Edson Bindilatti, piloto do trenó de bobsled, e Jaqueline Mourão, do esqui cross-country – eles são recordistas de participações em Jogos de Inverno, com cinco cada. “Dois atletas com uma carreira exemplar, dentro e fora das competições. Sempre procurando evoluir em seus resultados, com uma dedicação ímpar e muita vontade de ser exemplo para as próximas gerações. Não é à toa, a longevidade de ambos competindo em alto rendimento, chegando à quinta edição de Jogos Olímpicos de Inverno”, falou Anders Pettersson, chefe da Missão Pequim-2022.

“Acho que a indicação mostra um equilíbrio e valoriza todos os segmentos: um representando o esporte masculino, outra o feminino; uma da neve, e outro do gelo. Eu me senti muito honrado em ser o portador dessa notícia porque a escolha não poderia ter sido mais feliz”, completou Anders. A responsabilidade, entretanto, não é novidade para nenhum deles, já que Jaqueline foi porta-bandeira na abertura de Sochi-2014, na Rússia, e Bindilatti, em PyeongChang-2018, na Coreia do Sul. A diferença é que agora eles levarão a bandeira juntos. “Estou muito emocionada em carregar a bandeira do Brasil de novo, marcando esse meu recorde de participações em Jogos Olímpicos e num momento em que me sinto muito bem tecnicamente, fazendo os meus melhores resultados recentemente”, comemorou Mourão. “Essa indicação é prova de um trabalho bem feito, bonito que temos realizado pelos esportes de inverno, que vêm crescendo a cada dia, evoluindo sempre. Temos atletas na delegação com 17 anos e isso mostra o trabalho de desenvolvimento que vem sendo feito. Nós somos um exemplo pra eles e para todos os outros que vão vir”, acrescentou Edson.