Bruna Moura sofre acidente de carro e está fora dos Jogos Olímpicos de Inverno

Segundo o Comitê Olímpico do Brasil, atleta sofreu fraturas na ulna e nos pés e está hospitalizada; Eduarda Ribera será substituta no torneio

Reprodução/Instagram @brunamouraxcbt



A atleta Bruna Moura, convocada para defender o Brasil nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim 2022 no esqui cross-country sofreu um acidente de carro e está fora dos jogos. A informação foi confirmada pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB), que deu mais detalhes sobre o caso. O acidente teria acontecido na cidade de Obervintl, na Itália, enquanto a atleta ia para a Alemanha, onde faria os testes RT-PCR necessários para entrar na China. De acordo com as autoridades locais, um caminhão colidiu frontalmente com o veículo que levava Bruna para a Alemanha. Bruna, por sua vez, sofreu fraturas ulna e nos pés e está hospitalizada. Segundo o COB e a Confederação Brasileira de Desportos na Neve (CBDN), todo o suporte à atleta está sendo prestado. Com a baixa de Bruna, o COB determinou que Eduarda Ribera, terceira coloca entre as atletas que disputaram as duas vagas femininas do Brasil, seja a substituta de Bruna.