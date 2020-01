Oscar Schmidt lamenta morte de amigo Kobe Bryant: ‘Uma das piores tristezas que já senti’

Reprodução/Instagram Oscar Schmidt lamentou a morte de Kobe Bryant



Oscar Schmidt lamentou a morte da lenda do basquete Kobe Bryant, vítima de um acidente de helicóptero, na tarde do último domingo (26), na Califórnia. Através de vídeo publicado em seu Instagram, o ex-jogador brasileiro disse estar profundamente chateado com a notícia e desejou força para a família do norte-americano.

“Que notícia triste! É uma tristeza das piores que já senti na vida. Lembro do Kobe Bryant criança, acompanhando seu pai no All Star. Conheci ele nessa época. Depois dele foi crescendo e virou esse negócio, uma pessoa que vai além das fronteiras da quadra. Um moleque que sabia muito bem jogar basquete, ganhou Oscar e teve mil e umas alegrias na vida. Lembro dos 2 títulos Olímpicos que ele ganhou. O que você pode dizer num momento desse? É uma pancada que vou te falar”, falou.

Ícone do basquete brasileiro, Oscar Schmidt era tratado como ídolo por Kobe Bryant e mantinha relação com o ex-atleta do Los Angeles Lakers.

“Só desejo para a Vanessa [esposa de Kobe] e para suas 3 filhas tudo de bom… Que não existe tudo de bom quando você perde alguém dessa importância. Espero que eles possam ficar bem nessa fase ruim que eles vão passar. E que possam superar esse momento difícil. Da minha parte, sempre senti muito orgulho do jeito que ele falava de mim. Foi muito bom ser amigo do Kobe Bryant. Tudo de bom para você Vanessa. Que você possa superar da melhor maneira neste momento árduo, difícil, que é perder uma pessoa tão grande, que é o seu marido”, finalizou. ]

Acidente

Kobe Bryant estava a caminho da cidade de Newbury Park, a 30 km de Calabasas, para um jogo do time de Gianna, sua filha, quando o helicóptero caiu. Ele seria o técnico da partida.

Informações iniciais davam conta de que cinco pessoas estavam a bordo, mas Alex Villanueva, xerife do Condado de Los Angeles, informou que, na verdade, havia nove pessoas dentro do helicóptero e todas elas morreram.

As autoridades não divulgarão quem foram as vítimas até que os familiares sejam avisados, mas já se sabe que uma das filhas de Kobe, Gianna, de 13 anos, estava a bordo da aeronave e morreu.

Segundo informações preliminares divulgadas pela imprensa norte-americana, o motivo da queda da aeronave pode ter sido um nevoeiro. As condições climáticas eram tão ruins que a polícia não operou com aeronaves pela manhã no condado de Los Angeles.

O ex-jogador era casado com Vanessa Bryant e, além de Gianna, tinha mais três filhas: Natalia (17), Bianka (3) e Capri (7 meses).

