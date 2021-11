Lewis Hamilton sai da 10ª posição para vencer o GP do Brasil; Verstappen é 2º e Bottas é 3º

Britânico fez uma das melhores provas de sua carreira e mantém chance do título viva

Reprodução/ Twitter @F1 Lewis Hamilton pegou bandeira do Brasil ao final da prova



Em corrida emocionante, Lewis Hamilton faz prova brilhante e vence o GP do Brasil. O britânico da Mercedes largou em 10º lugar e conseguiu ultrapassar o adversário Max Verstappen na volta 59, mantendo viva a disputa do título da Fórmula 1. Com a vitória, Hamilton chega a 332,5 pontos contra 319,5 pontos do piloto da Red Bull. A largada do GP do Brasil foi emocionante. Saindo em segundo, Max Verstappen ultrapassou Valtteri Bottas e assumiu a liderança da prova antes da primeira curva. Lewis Hamilton saiu de 10º para sétimo na primeira volta. Hamilton e Verstappen brigaram por metade da prova em Interlagos. Na volta 48, Hamilton atacou Verstappen e os dois quase se tocaram, chegando a sair da pista. A ação chegou a ser observada pelos organizadores, mas nenhuma penalidade foi marcada. Na volta 59, Hamilton consegue a ultrapassagem e mantém o primeiro lugar até o fim. A ginasta brasileira Rebeca Andrade, campeã olímpica em Tóquio, deu a bandeirada final. Após passar a linha de chegada, Hamilton pegou a bandeira do Brasil e repetiu gesto de Senna.