Pequim-2022: Manex Silva será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento 

Aos 19 anos, o esquiador entrou na história ao ser melhor sul-americano na prova de Sprint, em 71º lugar entre 90 atletas

Reprodução/Twitter/@timebrasil Manex Silva será o porta-bandeira do Brasil na cerimônia de encerramento da Pequim-2022



O Comitê Olímpico do Brasil (COB) informou, nesta sexta-feira, 18, que Manex Silva será o porta-bandeira do país na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Inverno, marcada para este domingo, às 8 horas (de Brasília), no Ninho do Pássaro, em Pequim, na China. “É uma honra pra mim ser escolhido como porta-bandeira. Estou muito feliz pela notícia e por poder viver essa experiência única, que até agora só tive a oportunidade de ver na TV. Estava ansioso para poder participar do desfile e carregar a bandeira vai ser uma forma de agradecer a todos mundo no Brasil que acompanhou os Jogos de Inverno e torceu por nós aqui em Pequim-2022“, disse o esquiador Manex, um dos destaques do Time Brasil, em declarações publicadas pela entidade.

“Estamos muitos satisfeitos de indicar o Manex, tanto pela dedicação demonstrada por ele durante os Jogos para poder competir em quatro provas, quanto pelo desempenho atingido na prova de Sprint, quando quebrou o recorde brasileiro de pontos na prova. Ele é também um representante da nova geração e acreditamos que, como tivemos duas lendas na cerimônia de abertura, seria importante representarmos a renovação que tivemos na delegação aqui em Pequim. Por isso, ele será o porta-bandeira e a Eduarda Ribera, caçula da delegação, serão os atletas no Encerramento”, disse Anders Pettersson, chefe da Missão, que também irá participar do desfile de encerramento, citando Duda, a mais jovem da delegação em Pequim com 17 anos.

Aos 19 anos, Manex Silva entrou na história ao ser melhor sul-americano na prova de Sprint, em 71º lugar entre 90 atletas, com 3min08s64 e 171.68 pontos FIS. Em termos de pontuação, esse é o melhor resultado de um brasileiro na modalidade em Jogos Olímpicos, superando Jaqueline Mourão (172 88) em Vancouver-2010, no Canadá. O atleta nascido em Rio Branco, no Acre, que atualmente reside na Espanha e é treinado por Julen Garjon, ainda conseguiu completar a prova dos 15km Clássico na 90.ª colocação e foi alcançado pelos líderes na prova do esquiatlo, terminando a prova na 67.ª posição. Ele recebeu a notícia que será o porta-bandeira do Brasil na véspera da disputa da prova dos 50km Largada em Massa.

*Com informações do Estadão Conteúdo