Pilota francesa se torna a primeira mulher a dirigir um carro de F1 da Mercedes

Doriane Pin, atleta de desenvolvimento de 22 anos, também é a primeira francesa a pilotar um carro de F1 modern

Divulgação/Mercedes Piloto francesa Doriane Pin foi vencedora da série feminina da F1 Academy do ano passado



A piloto francesa Doriane Pin, vencedora da série feminina da F1 Academy do ano passado, tornou-se a primeira mulher a dirigir um carro de Fórmula 1 da Mercedes. “Foi uma oportunidade única e eu me certifiquei de aproveitar ao máximo o meu dia, além de fazer o melhor trabalho possível”, disse ela. “Embora o fato de ser uma piloto mulher não me defina, foi ótimo mostrar o que podemos fazer.”

A piloto de desenvolvimento de 22 anos também é a primeira francesa a pilotar um carro de F1 moderno e uma das poucas mulheres a fazê-lo em uma série que não tem uma piloto mulher no início de um grande prêmio há quase 50 anos.

Pin completou 76 voltas do Circuito Nacional de Silverstone na sexta-feira (17), um total de 200 quilômetros, no carro W12 que Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dirigiram para o título de construtores de 2021. O conselheiro de desenvolvimento de pilotos da Mercedes, o francês Gwen Lagrue, disse que a equipe estava orgulhosa do marco.

“Tenho certeza de que veremos uma mulher pilotando na F1 nos próximos anos e, como equipe, ficaríamos incrivelmente orgulhosos se conseguíssemos atingir essa meta com alguém da nossa equipe”, acrescentou. “Doriane certamente pode servir de inspiração para aqueles que seguem seu caminho enquanto ela continua sua carreira e seu papel como piloto de desenvolvimento em nossa equipe.”