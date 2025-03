‘Pior do que eu pensava’, diz Hamilton sobre estreia pela Ferrari

Piloto britânico largou da oitava posição e terminou a corrida em décimo lugar, que é a última colocação que garante pontos na Fórmula 1

WILLIAM WEST / AFP Piloto britânico da Ferrari, Lewis Hamilton (C), o piloto monegasco da Ferrari, Charles Leclerc (D) e outros pilotos saem após posar para uma foto de grupo antes do Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 no Circuito Albert Park, em Melbourne



Lewis Hamilton, aos 40 anos, não teve um início satisfatório com a Ferrari durante o Grande Prêmio da Austrália. O piloto britânico largou da oitava posição e terminou a corrida em décimo lugar, que é a última colocação que garante pontos na Fórmula 1. Ele enfrentou dificuldades com o desempenho do carro e observou erros na estratégia de pneus da equipe em meio à chuva. O piloto expressou sua insatisfação com a performance, afirmando que a condução do carro foi desafiadora. “Foi muito complicado, e o carro foi muito difícil de dirigir. Estou grato por ter conseguido manter o carro longe do muro”, comentou Hamilton. Durante a corrida, ele ficou preso atrás da Williams de Alexander Albon, enquanto seu colega de equipe, Charles Leclerc, conseguiu avançar de sétimo para quinto lugar.

Hamilton teve uma oportunidade de melhorar sua posição quando a chuva aumentou, mas a Ferrari hesitou em chamá-lo para a troca de pneus. “Tentamos, mas a informação que eu tive foi de que seria uma chuva curta”, justificou o piloto sobre a decisão da equipe. Essa demora acabou prejudicando suas chances de um resultado melhor. Apesar da decepção, Hamilton vê sua estreia na Ferrari como uma experiência valiosa para seu aprendizado na nova equipe.

Com Leclerc terminando em nono e Hamilton em décimo, a Ferrari somou apenas cinco pontos, ocupando a sétima posição no campeonato de construtores. Este é o pior início de temporada da equipe desde 2009. No ano anterior, a Ferrari havia terminado em segundo lugar no Mundial de Construtores, atrás da McLaren, enquanto Max Verstappen, da Red Bull, conquistou o título de pilotos.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA