Policial que matou Leandro Lo deve passar por audiência de custódia nesta segunda-feira

Henrique Otávio Oliveira Velozo foi detido no último domingo, 7, após atirar no octacampeão mundial de jiu-jítsu

Reprodução/Instagram/@leandrolojj Leandro Lo, octacampeão mundial de jiu-jítsu, foi assassinado em São Paulo



O policial militar Henrique Otávio Oliveira Velozo, suspeito de matar o octacampeão mundial de jiu-jítsu Leandro Lo, na madrugada do último domingo, 7, se entregou para a corregedoria da Polícia Militar na cidade de São Paulo. À reportagem da Jovem Pan Online, a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP) informou que o PM será encaminhado para audiência de custódia nesta segunda-feira, 8. O Ministério Público pediu prisão preventiva de 30 dias. “O caso segue em investigação pelo 16º DP (Vila Clementino). O policial militar foi ouvido pela autoridade policial e será encaminhado para audiência de custódia nesta segunda-feira (8). A vítima foi socorrida ao Hospital Saboya, onde foi constatada a sua morte. Paralelamente, a Polícia Militar também instaurou uma apuração administrativa”, informou a SSP, em nota.

Leandro Lo levou um tiro na cabeça durante uma festa no Clube Sírio, em São Paulo, no último domingo. De acordo com o advogado da família, Ivã Siqueira, o lutador imobilizou o policial militar após uma discussão. Na sequência, Henrique Oliveira sacou uma arma e atirou no rosto do multicampeão no jiu-jítsu. Através das redes sociais, Fátima Lo, mãe de Leandro, lamentou a perda. “Meu herói, lindo da mãe! Você foi um presente de Deus na minha vida. Vou sentir tanta sua falta, tá faltando um pedaço de mim. Te amo eternamente filho amado. Guardarei as lembranças boas que foram muitas. Vc fazia eu me sentir a mãe mais amada do mundo. Muito obrigada pelo seu amor, seu cuidado. Te amo muito, saudade eterna”, declarou.