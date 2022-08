Hulk desabafa após derrota do Atlético-MG e projeta decisão contra o Palmeiras; confira

‘Está na hora de ter vergonha na cara, ter mais maturidade e mais experiência’, disse o craque do Galo

PAULO TI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Hulk durante partida entre Atlético-MG e Palmeiras



Hulk ficou extremamente chateado com a derrota do Atlético-MG para o Athletico-PR, no último domingo, 7, no Mineirão, pela rodada 21 do Campeonato Brasileiro. Em entrevista após o jogo, o atacante disse que o elenco precisa ter “vergonha na cara” para não desperdiçar mais pontos. “Está na hora de ter vergonha na cara, ter mais maturidade e mais experiência. Ou então vamos ficar toda hora lamentando”, afirmou o craque, que preferiu não citar nomes em sua fala. “Se sou mais forte fazendo gol, lutando lá na frente, brigando, vou fazer isso. Não vou lá atrás buscar a bola, porque senão vou complicar meu time. Se a minha zaga é boa defendendo, botando a bola para frente, tem que fazer isso. Ou seja, fazer o simples. O feijão com arroz, às vezes, é muito mais importante do que ficar inventando toda hora”, afirmou. O desabafo acontece a três dias antes do Galo decidir uma vaga na semifinal da Libertadores, diante do Palmeiras, no Allianz Parque – na ida, as equipes empataram em 2 a 2. “Falta maturidade. Aqui ninguém é criança, ninguém é moleque. Todo mundo sabe que, quando não se está correndo bem, quando o resultado não vem, tem que ser mais maduro. Quando se está ganhando bem, 1 a 0 é goleada. Não pode tomar gol besta. Não é culpando nossos defensores, porque a defesa começa lá na frente”, finalizou Hulk.