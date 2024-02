Popó nocauteia ex-BBB Bambam em 36 segundos; assista

Tetracampeão mundial disparou uma sequência de golpes na principal luta do Fight Music Show 4

Reprodução / Combate A luta aconteceu após muitas provocações, incluindo durante a pesagem



O boxeador Popó nocauteou o ex-BBB Bambam em apenas 36 segundos, vencendo a principal luta do Fight Music Show 4 na madrugada deste domingo, 25. O tetracampeão mundial disparou uma sequência de golpes, forçando o primeiro vencedor do Big Brother Brasil a se segurar nas cordas do ringue para não cair, em um nocaute rápido no primeiro round. A luta aconteceu após muitas provocações, incluindo durante a pesagem. “Quando minha mão te encostar, qualquer mão, ‘cê’ vai cair duro, que eu vou te nocautear”, prometeu Bambam, que falava que iria surpreender com seu desempenho, mas sequer teve oportunidade para contra-atacar. Em seu discurso de vitória, Popó reconheceu a importância do adversário na promoção do evento.

“Ele foi responsável em toda essa casa estar cheia hoje. O que ele me provocou, ele provocou tipo assim, ‘quero ver esse Popó derrubar esse cara’”, iniciou. Em seguida, contudo, o boxeador disse ter sido desrespeitado. “Você desmereceu meu boxe, meu esporte. Quando você desmerece alguém que é do esporte, você está desmerecendo o boxe. Me respeita, respeita a minha família. Deu até as costas para mim de tão frouxo que é. Você falou que seu soco é tipo um foguete, mas é tipo o do Elon Musk, deu de ré”. Nas redes sociais, internautas tornaram o nocaute de Bambam motivo de piada, com inúmeras comparações com a luta entre o boxeador e o humorista Whindersson Nunes.

a luta mais aguardada da noite bambam x popó nao durou 30 segundos pqp kkkkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/CvXNWAqJqK — dimi (@dimitrisanders_) February 25, 2024