Campeão mundial nos 100m perderá Olimpíada de Tóquio por faltar a exame antidoping

Christian Coleman foi punido por violar a regra sobre informação de paradeiro e ficará dois anos fora das competições

EFE / EPA / VALDRIN XHEMAJ Christian Coleman ficará dois anos suspenso das competições de Atletismo



O velocista norte-americano Christian Coleman, campeão mundial dos 100 metros rasos, perderá a Olimpíada de Tóquio do ano que vem por ter violado as regras sobre informação de paradeiro. O atleta tinha escapado de uma suspensão em 2019 por faltar a três exames de doping. A decisão foi da Unidade de Integridade no Atletismo (AIU), que anunciou a suspensão nesta terça-feira, 27. Além de ser ausência nos Jogos Olímpicos, Coleman ficará suspenso por dois anos.

“Lamentamos dizer que não achamos que exista nenhuma mitigação com que se possa contar de forma justa para reduzir o período de sanção de dois anos”, disse a entidade em um comunicado. “Infelizmente, vemos este caso como envolvendo um comportamento do atleta que é muito descuidado, na melhor das hipóteses, e irresponsável, na pior”. Suspenso temporariamente pela AIU em junho, o corredor alegou que autoridades antidoping não seguiram os procedimentos quando ele se desencontrou delas por ter ido fazer as compras de Natal em 9 de dezembro de 2019, depois de ter dito que estaria em casa.

Autoridades de controle de doping depuseram a um tribunal disciplinar dizendo que estavam presentes diante da casa de Coleman durante toda a hora determinada entre 19h15 e 20h15 do dia em questão. Ele, por sua vez, depôs dizendo que chegou das compras pouco antes do final do período de uma hora. Mas os recibos das compras mostraram que Coleman comprou 16 itens em um Walmart Supercenter às 20h22, disse a AIU, acrescentando: “Não aceitamos as provas do atleta”.

*Com informações da Agência Brasil