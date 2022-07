Primeira etapa do Mundial de Skate Street terá Pâmela Rosa, Rayssa Leal e Kelvin; Letícia Bufoni fica de fora 

A primeira etapa está marcada para acontecer no próximo final de semana, entre 16 e 17 de julho na cidade de Jacksonville, na Flórida

Reprodução/Twitter @timebrasil Pâmela Rosa é a atual bicampeã mundial de skate street



O Street League Skateboarding (SLS) divulgou nesta quarta-feira, 13, a lista de participantes da primeira etapa do Mundial de Skate Street de 2022, marcada para acontecer no próximo final de semana, entre 16 e 17 de julho na cidade de Jacksonville, na Flórida. Dos 41 atletas, 10 serão brasileiros, sendo cinco disputando no feminino e outros cinco no masculino. Atual bicampeã da competição, a paulista Pâmela Rosa vai em busca de mais um triunfo e terá a companhia de Rayssa Leal, vice-campeã na temporada passada e medalhista de prata na Tóquio-2020. Além delas, Marina Gabriela, Vitória Mendonça e Gabriela Mazetto representarão o Brasil entre as mulheres. Já entre os homens, Kelvin Hoefler, também prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio, será acompanhado de Felipe Gustavo, Luan Oliveira, Carlos Ribeiro e Filipe Mota. Inscritos no Mundial, os skatistas Lucas Rabelo e Letícia Bufoni não estarão nos EUA para o primeiro circuito.

