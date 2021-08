Rafael Nadal desiste do US Open, encerra a temporada e desabafa: ‘Ano de muito sofrimento’

Atual número 4 do ranking da ATP, o espanhol falou como está sendo o ano difícil, em que perdeu os torneios de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, e diz ter conversado com família e equipe técnica antes de tomar a decisão

EFE/EPA/WILL OLIVER Rafael Nadal desistu de jogar tênis nesta temporada



Rafael Nadal usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 20, para informar que não terá condições de disputar o US Open, o último Grand Slam da temporada do tênis – além dele, outros astros do esporte, como Roger Federer, Stan Wawrinka e o austríaco Dominic Thiem não vão ao torneio que será realizado a partir do próximo dia 30, em Nova York, nos EUA. Via Twitter, o espanhol justificou sua ausência devido às dores que vem sofrendo no pé esquerdo ao longo do ano. “Olá a todos. Queria comunicá-los que infelizmente tenho que por fim à temporada 2021. Sinceramente, venho passando por um ano de muito mais sofrimento do que deveria com meu pé e preciso de um tempo”, postou o tenista de 35 anos, no início de um longo desabafo sobre a temporada.

Atual número 4 do ranking da ATP, Rafael Nadal falou como está sendo o ano difícil, em que perdeu os torneios de Wimbledon e dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, e diz ter conversado com família e equipe técnica antes de tomar a decisão. “Chego à conclusão que preciso de um tempo para me recuperar, mudar algumas coisas e entender a evolução do meu pé nesses últimos tempos. Não é uma lesão nova, é algo que tenho desde 2005, mas que não me impediu de seguir com a minha carreira esportiva por todos esses anos”, explicou o tenista, que prometeu trabalhar para retornar assim que possível. “Se é verdade que já há um tempo em que as coisas não estão indo como deveriam e como todos gostaríamos, é hora de tomar decisões, buscar um tipo de tratamento um pouco diferente para encontrar uma solução para esse problema ou no pelo menos melhorá-lo, a fim de continuar a ter opções nos próximos anos”, contou.

Os prometo que voy a hacer es trabajar fuerte para intentar seguir disfrutando de este deporte durante un tiempo más.

Un abrazo fuerte a todos — Rafa Nadal (@RafaelNadal) August 20, 2021

“Estou com o maior entusiasmo e predisposição para fazer o que for preciso para recuperar a melhor forma possível, para continuar a competir pelas coisas que realmente me motivam e pelas coisas que tenho feito ao longo de todos estes anos. Estou convencido de que com a recuperação do pé e obviamente um esforço diário muito importante, isso pode ser conseguido. Vou trabalhar o máximo que puder para que isso aconteça. Desde já agradeço todo o apoio, compreensão e todas as expressões de carinho tão importantes e mais ainda em momentos difíceis como estes. Prometo que o que vou fazer é me esforçar muito para tentar continuar curtindo esse esporte por mais um tempo. Um grande abraço a todos”, encerrou.