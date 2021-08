Tênis: Luisa Stefani avança para a semifinal de duplas no WTA 1000 de Montreal

Medalhista de bronze em Tóquio 2020, Luisa e Gabriela Dabrowski venceram a principal dupla do mundo formada pela belga Elise Mertens e a bielorrussa Aryna Sabalenka

Reprodução/ Instagram @luisastefani Luisa e Gabriela buscam segunda final seguida após Tóquio



A brasileira Luisa Stefani, número 22 do mundo, e a canadense Gabriela Dabrowski, 15ª colocada, venceram nesta sexta-feira, 13, a principal dupla do mundo formada pela belga Elise Mertens, líder do ranking, e a bielorrussa Aryna Sabalenka, quinta colocada, com um duplo 6/2, em apenas 57 minutos, e está na semifinal do WTA 1000 de Montreal. “Jogo excelente do começo ao fim. Era uma dupla dura e demos conta do recado. Muito feliz com essa vitória. De longe nosso melhor jogo até agora. Entramos bem firmes e agressivas, tanto nos games de saque quanto nos de devolução”, disse Luisa após o jogo. “Nos entrosamos bem, tínhamos o objetivo de cobrir o meio e sermos mais agressivas nos voleios. Estamos trabalhando nisso e fizemos tudo muito bem. Obviamente a Mertens não estava no melhor dia nos games de saque, mas elas são grandes jogadoras e sempre poderiam voltar ao jogo. Fiquei muito feliz como mantivemos o nível do começo ao fim”, concluiu a medalha de bronze na Olimpíada de Tóquio.

Luisa, que vem de final no WTA 500 de San Jose, na Califórnia, na semana passada, busca mais uma final neste sábado diante da dupla Veronika Kudermetova, da Rússia, e Elena Rybakina, do Casaquistão. Luisa derrotou Kudermetova na disputa pelo bronze no Japão. A brasileira jogou com Laura Pigossi e Veronika atuou com Elena Vesnina. “Precisamos fazer a mesma coisa neste sábado, continuarmos agressivas e concentradas. Teremos mais um jogo duro pela frente A Kudermetova, eu joguei pelo bronze em Tóquio, e a Rybakina enfrentei várias vezes. Conhecemos elas super bem. Vamos que vamos”, completou.

*Com informações do Estadão Conteúdo