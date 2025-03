Rafaela Ferreira faz boa estreia na Fórmula 1 Academy e termina em 5º lugar

Jovem piloto brasileira de apenas 19 anos largou na 16ª posição; próxima corrida da F1A está agendada para as 22h45 deste sábado

Reprodução/Instagram/@rafaelaferreira.18 Atualmente, Rafaela faz parte da equipe Red Bull na F1A e completará 20 anos no dia 18 deste mês



Rafaela Ferreira, uma jovem piloto brasileira de apenas 19 anos, fez sua estreia na Fórmula 1 Academy (F1A) durante o Grande Prêmio da China. A corrida, realizada na madrugada deste sábado, viu Rafaela largar na 16ª posição e, surpreendentemente, ela conseguiu terminar em 5º lugar, garantindo seus primeiros pontos na competição. O uso do safety car durante a prova acabou favorecendo sua performance. A próxima corrida da F1A está agendada para as 22h45, no horário de Brasília, e Rafaela novamente começará a prova na 16ª posição.

Atualmente, Rafaela faz parte da equipe Red Bull na F1A e completará 20 anos no dia 18 deste mês. Sua trajetória no automobilismo é marcada por conquistas significativas, como ser a primeira mulher a conquistar uma pole position na Copa Brasil de Kart em 2022. Além disso, em 2023, ela se destacou ao ser a primeira mulher a subir ao pódio no Campeonato Brasileiro de F4. Este ano, Rafaela está vivendo uma nova experiência ao competir fora da América do Sul, o que representa um passo importante em sua carreira.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Fernando Dias