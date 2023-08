Raulzinho rompe tendão patelar e está fora do Mundial de Basquete

Jogador se lesionou durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, disputado neste sábado, 26, pela abertura do Grupo G; Seleção venceu de 100 a 59

Divulgação/CBB Raulzinho rompeu o tendão patelar do joelho direito



O jogador de basquete Raulzinho está fora do Mundial 2023. O brasileiro rompeu o tendão patelar do joelho direito durante o terceiro quarto da partida entre Brasil e Irã, disputado neste sábado, 26, pela abertura do Grupo G da Copa do Mundo, em Jacarta, na Indonésia. A Confederação Brasileira de Basquete (CBB) informou que a lesão foi confirmada em exame de ressonância magnética, sob orientação e acompanhamento do Diretor de Saúde e médico da Seleção Brasileira, Carlos Vicente Andreoli. A nota, acrescenta que Raulzinho, que atualmente joga no Fenerbahçe – time turco -, sofreu a ruptura no movimento de salto, e informa que o atleta foi imobilizado, e já se encontra com a delegação e sob os cuidados do departamento médico. No jogo, o Brasil estreou com vitória. Ele derrotou o Irã por 100 a 59, com destaque para a atuação de Bruno Caboclo. A seleção volta a jogar na segunda-feira, 28, contra a Espanha, às 10h30 (horário de Brasília), e fecham a primeira fase contra a Costa do Marfim, na quarta-feira, 30.