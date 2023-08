Soteldo torce o tornozelo e deve desfalcar o Santos contra o Atlético-MG

Herói do Peixe na vitória contra o Grêmio na última rodada, atacante venezuelano se contundiu no treinamento deste sábado; ‘Não foi nada grave, daqui a pouco estou de volta no campo’, escreveu no Instagram

Reprodução/Twitter/@SantosFC Soteldo deu duas assistências na última rodada e ajudou o Santos a vencer o Grêmio



Herói da virada épica do Santos contra o Grêmio no domingo, 20, na Vila Belmiro, o atacante Yeferson Soteldo deve desfalcar o Peixe no confronto com o Atlético-MG neste domingo, 27, na inauguração da Arena MRV, em duelo válido pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O venezuelano torceu o tornozelo no treinamento deste sábado, 26, em um lance envolvendo o goleiro Vladimir. Apesar do susto, o “Baixinho”, um dos xodós da torcida santista, utilizou as redes sociais para garantir que “não foi nada grave” e eximir o colega de clube de culpa. “Graças a Deus não foi nada grave. Daqui a pouco estou de novo no campo. Eu torci sozinho. Não acreditem no que as pessoas falam. Meu companheiro Vladimir não fez nada”, disse Soteldo em uma publicação em seu perfil no Instagram. No post, o jogador santista exibe o tornozelo imobilizado e apoiado em uma espécie de almofada.

Sem Soteldo, a provável escalação do Santos é: João Paulo; João Lucas, João Basso, Alex e Dodô; Rodrigo Fernández, Rincón e Lucas Lima; Mendoza, Jean Lucas e Marcos Leonardo. O time da Vila Belmiro abre a segunda rodada do returno do Brasileirão na 17ª colocação, a primeira na zona do rebaixamento, com 21 pontos. O Peixe tem a mesma pontuação do Bahia, o primeiro clube fora do Z-4, mas leva a pior nos critérios de desempate. O time nordestino tem mais gols marcados (22 a 21) e melhor saldo de gols (-3 a -11). Nesta rodada, o tricolor baiano enfrenta o Botafogo, líder do campeonato, às 16h, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Com 48 pontos, o Fogão tem 100% de aproveitamento jogando como mandante e ostenta 11 pontos de vantagem para o Palmeiras, vice-líder da competição.