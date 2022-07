Rayssa Leal brilha e vence etapa de Jacksonville no skate street; Pâmela Rosa termina no 3º lugar

Demonstrando regularidade, a ‘Fadinha’ encaixou uma bela manobra no fim, chegou aos 23.2 pontos, superou a japonesa Yumeka Oda por dois décimos e ficou com sua quarta taça da SLS na carreira

Reprodução/Twitter/@StreetLeague Rayssa Leal ganhou a etapa de Jacksonville no Mundial de Skate Street Feminino



Rayssa Leal brilhou mais uma vez ao conquistar o título na primeira etapa do Mundial de Skate Street 2022, em Jacksonville, na Flórida, nos Estados Unidos. Demonstrando regularidade, a “Fadinha” encaixou uma bela manobra no fim, chegou aos 23.2 pontos, superou a japonesa Yumeka Oda por dois décimos e ficou com sua quarta taça. Atual bicampeã mundial da SLS, a também brasileira Pâmela Rosa terminou na terceira posição, com 17.6 pontos. Já Gabi Mazetto, outra representante do Brasil na final, foi a sétima e penúltima colocada da decisão. “Quero agradecer meus pais, que estão em Imperatriz me assistindo, além dos meus irmãos e amigos. Quero agradecer também meus patrocinadores. Muito obrigado”, disse Rayssa, já com o troféu da SLS em mãos. A partir das 15 horas (de Brasília), os skatistas fazem a final no masculino, com Felipe Gustavo sendo o único atleta brasileiro entre os concorrentes. Com o Brasil tendo representantes de destaque, o Mundial de Skate Street voltará a ser disputado entre os dias 13 e 15 de agosto, em Seattle, nos Estados Unidos. Também no território norte-americano, a terceira etapa acontecerá em Las Vegas, entre 8 e 9 de outubro. Já a grande decisão da temporada, conhecida como Super Crown, está marcada para acontecer no Rio de Janeiro, entre 5 e 6 de novembro.