Rayssa Leal domina em Las Vegas e conquista terceiro título do Mundial de Skate Street em 2022

Reprodução/Twitter/@StreetLeague Rayssa Leal conquistou terceiro título da SLS em 2022



Rayssa Leal voltou a dar show neste sábado, 8, ao conquistar a etapa de Las Vegas da Street League Skateboarding (SLS), o Mundial de Skate Street. A “Fadinha”, desta forma, mantém os 100% de aproveitamento na temporada, sendo campeã nas três provas de 2022 – a brasileira também já havia vencido em Jacksonville e Seattle. Dominando a etapa com facilidade, a maranhense terminou na liderança com 20.1 pontos, à frente da australiana Chloe Covell (18.8) e da norte-americana Poe Pinson (17.5), que completaram o pódio. Atual bicampeã da modalidade, Pâmela Rosa terminou na quarta posição, com a mesma pontuação da estadunidense, enquanto Gabriela Mazetto ficou no sétimo lugar com 9.6. Com os resultados, Rayssa Leal e Pâmela Rosa garantiram presença entre as quatro finalistas na grande decisão da temporada, conhecida como Super Crown, marcada para acontecer no Rio de Janeiro, entre 5 e 6 de novembro – outras quatro vão disputar vagas na finalíssima na etapa carioca.

“Estou muito emocionada. São três seguidos! Estou treinando muito para isso. De coração, fico muito feliz. Quero agradecer a todos que estão assistindo. Pai, estou com saudades. Espero vocês no Rio de Janeiro”, disse Rayssa Leal, em entrevista após o circuito, comemorando mais um título. Com o troféu, a jovem de 14 anos também se tornou a segunda skatista com mais vitórias na modalidade, tanto no masculino ou feminino. Agora com 6 títulos, a “Fadinha” igualou o japonês Yuto Horigome. Nyjah Huston, dos Estados Unidos, é o maior campeão, acumulando 24 vitórias ao longo de sua consagrada carreira.