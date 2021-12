Rebeca Andrade e Isaquias Queiroz são eleitos atletas do ano no Prêmio Brasil Olímpico 2021; veja vencedores

Rayssa Leal, a fadinha, e Fernanda Garay também levaram prêmios importantes na noite

Reprodução/ Twitter Time Brasil Dupla levou medalhas de ouro em Tóquio 2020



O Prêmio Brasil Olímpico 2021 aconteceu na noite desta terça-feira, 7, em Aracaju, no Sergipe, e condecorou os melhores atletas do país nos esportes olímpicos. Medalhistas em Tóquio 2020 foram os destaques da noite. Entre os prêmios mais importantes estão os atletas do ano. Entre as mulheres a ginasta Rebeca Andrade ficou com o troféu depois de duas medalhas no Japão. Entre os homens, o canoísta Isaquias Queiroz foi quem venceu. O baiano chegou a quatro medalhas em Olimpíadas. No ‘Prêmio Inspire’, a fadinha Rayssa Leal levou. Fernanda Garay, do vôlei feminino, foi escolhida como a Atleta da Torcida em 2021.

Janeth Arcain, uma das maiores jogadoras de basquete da história do Brasil, foi homenageada com o Troféu Adhemar Ferreira. O prêmio tem como objetivo homenagear atletas e ex-atletas que representam os valores que marcaram a carreira do bicampeão olímpico no salto triplo que dá o nome ao troféu: ética, eficiência técnica e física, esportividade, respeito ao máximo, companheirismo e espírito coletivo. Confira abaixo todos os premiados da noite, por esporte e os técnicos do ano:

Por esporte

Vôlei – Fernanda Garay

Vôlei de praia – Duda Lisboa

Beisebol – Thyago Vieira

Ciclismo Estrada – Vinícius Rangel

Ciclismo Mountain Bike – Henrique Avancini

Ciclismo Pista – Wellyda Santos

Ciclismo BMX Freestyle – Eduarda Bordignon

Ciclismo BMX Racing – Renato Rezende

Escalada esportiva – Felipe Ho Foganholo

Basquete 3×3 – Fabrício Veríssimo

Tênis – Luisa Stefani e Laura Pigossi

Ginástica Rítmica – Duda Arakaki

Nado Artístico – Laura Micucci e Luisa Borges

Atletismo – Alison dos Santos

Canoagem slalom – Ana Sátila

Canoagem velocidade – Isaquias Queiroz

Remo – Lucas Verthein

Levantamento de peso – Jaqueline Ferreira

Taekwondo – Milena Titoneli

Wrestling – Laís Nunes

Boxe – Herbert Conceição

Karatê – Vinícius Figueira

Vela – Martine Grael e Kahena Kunze

Judô – Mayra Aguiar

Tiro com arco – Marcus D’Almeida

Tiro esportivo – Felipe Wu

Pentatlo moderno – Danilo Fagundes

Técnicos do ano

Matheus Alves (boxe)

Lauro de Souza Júnior (canoagem)

Francisco Porath (ginástica artística)

André Jardine (futebol)