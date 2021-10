Rebeca Andrade leva ouro no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística

Ginasta campeã olímpica venceu o individual geral e está em três finais por aparelho

Reprodução/ Instagram @rebecarandrade Campeã olimpíca em Tóquio, Rebeca voltou a competir no Brasil



Na primeira competição após os Jogos Olímpicos de Tóquio, Rebeca Andrade voltou a ficar no topo de uma premiação. Nesta sexta-feira, 1º, a ginasta de 22 anos venceu a disputa do individual geral no Campeonato Brasileiro de Ginástica com o total de 57.950 pontos, muito a frente da segunda colocada, Lorrane Oliveira, que teve 52.350. Christal Bezerra fechou o pódio com o total de 51.700 pontos. A final por equipes foi vencida pelo Flamengo, time de Rebeca, seguido do Centro de Excelência (PR) e Centro Olímpico (SP). A campeã olímpica liderou a pontuação nas barras, trave e solo, aparelhos pelos quais irá disputar as finais neste domingo. A competição está sendo transmitida pelo SporTV 2 E Canal Olímpico.