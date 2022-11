Rebeca Andrade se despede de ‘Baile de Favela com bronze; Arthur Nory também conquista medalha no Mundial

Com três pódios, a delegação brasileira encerra o torneio com seu melhor desempenho em Mundiais de Ginástica

Ben Stansall / AFP Rebeca Andrade conquistou a medalha de bronze no solo do Mundial de Ginástica Artística



O Brasil conquistou mais duas medalhas neste domingo, 6, no Campeonato Mundial de Ginástica Artística, realizado em Liverpool, na Inglaterra. Campeã no individual geral, prova mais complexa da modalidade, Rebeca Andrade ficou com o bronze no solo. Na última vez em que se apresentou com a música “Baile de Favela”, a brasileira deu mais um show e conseguiu 13.733 pontos. A paulista só ficou atrás de Jéssica Gadirova, da Grã-Bretanha, com 14.200, e da estadunidense Jordan Chiles, segunda colocada com 13.833. Rebeca, vale lembrar, já havia brilhado com o hit nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, quando faturou a prata também no individual geral. Agora, a sensação do esporte busca outra música para iniciar o seu ciclo rumo a Paris-2024. Além de Rebeca Andrade, outro representante brasileiro a subir no pódio foi Arthur Nory. Vencedor do Mundial em 2019 na barra fixa, o paulista voltou a brilhar no aparelho ao computar 14.466 pontos, assegurando a medalha de bronze. O primeiro lugar ficou com o americano Brody Malone com 14.800, enquanto a prata foi dada ao japonês Daiki Hashimoto, com 14.700. Com as três conquistas, a delegação verde-amarela encerra o torneio com seu melhor desempenho em Mundiais de Ginástica, terminando no quinto lugar no quadro de medalhas.