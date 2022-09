Roger Federer confirma que fará dupla com Rafael Nadal em jogo de despedida do tênis

A última partida do suíço acontecerá nesta sexta-feira, 23, em Londres, na Inglaterra, no torneio que é uma espécie de seleção europeia contra seleção do resto do mundo

Milan Kammermayer / EFE Rafael Nadal e Roger Federer atuaram juntos pela primeira vez em 2017



A organização da Laver Cup confirmou que o último jogo profissional de Roger Federer será ao lado de Rafael Nadal, um dos maiores rivais da carreira do suíço. A partida de despedida de um dos maiores tenistas da história acontecerá nesta sexta-feira, 23, em Londres, na Inglaterra, no torneio que é uma espécie de seleção europeia contra seleção do resto do mundo. A badalada dupla “Fedal” enfrentará os estadunidenses Jack Sock e Frances Tiafoe. Desta forma, esta será a segunda vez que o suíço e o espanhol atuarão juntos. A primeira vez aconteceu em 2017, justamente em uma edição da Laver Cup, quando eles venceram os americanos Jack Sock e Sam Querrey por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 1/6 e 10/5, em decisão somente no match tie-break. “É uma pressão diferente depois de tudo o que compartilhamos. Fazer parte deste momento histórico será inesquecível para mim. Estou muito emocionado, espero poder jogar bem, criar um bom momento e ganhar a partida”, comentou Nadal. “Estar ao lado de Roger mais uma vez é algo que espero com muita vontade e me faz muito feliz.”

Federer vivia a expectativa de encerrar sua carreira também nos jogos de simples da Laver Cup, mas a possibilidade foi descartada após uma conversa com Pierre Paganini, seu preparador físico. Na semana passada, a lenda do tênis anunciou que iria se aposentar por graves problemas físicos dos últimos anos – seu último jogo foi em junho de 2021, quando foi eliminado nas quartas de final de Wimbledon. Ao longo da carreira, ele formou uma longa rivalidade com Rafael Nadal, mas acabou levando a pior no retrospecto geral. Ao todo, foram 40 duelos entre os craques das quadras, com 24 vitórias do espanhol e 16 do suíço. Eles disputaram 24 finais, sendo nove de Grand Slam. Em decisões de Majors, Nadal liderou por 6 a 3. O espanhol superou Federer nas finais de Roland Garros (2006, 2007, 2008, 2011), Wimbledon (2008) e Australian Open (2009). Federer, por sua vez, ganhou nas finais de Wimbledon (2006, 2007) e Australian Open (2017).