Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli são afastados da transmissão da NBA no Prime Video

Um dia antes do quinto jogo das finais da NBA, o Prime Video afastou o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli de suas transmissões. O motivo é de que ambos fizeram comentários inadequados a uma repórter. O serviço de streaming realizará uma investigação completa do caso.

O veículo confirmou o afastamento e a medida já deve valer para a partida que pode garantir o título da liga americana de basquete ao New York Knicks, que lidera a série por 3 a 1 para cima do San Antonio Spurs. Os substitutos, porém, ainda não foram confirmados.

“Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão”, declarou o Prime Video, em nota, que seguiu. “Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso.”

O Estadão entrou em contato com Bulgarelli, mas ele não quis comentar o caso até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para novas manifestações tanto do comentarista quanto do narrador, Rômulo.