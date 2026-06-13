JOVEM PAN

Jovem Pan
TV Ao Vivo
Jornal Jovem Pan | 01h00 - 03h00
Outros Esportes

Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli são afastados da transmissão da NBA no Prime Video

Empresa classificou comentários feitos pelos profissionais como "inadequados"

Estadão Conteúdo

Amazon
Prime Video, da Amazon, afastou os profissions David Ryder/Getty Images/AFP

Um dia antes do quinto jogo das finais da NBA, o Prime Video afastou o narrador Rômulo Mendonça e o comentarista Ricardo Bulgarelli de suas transmissões. O motivo é de que ambos fizeram comentários inadequados a uma repórter. O serviço de streaming realizará uma investigação completa do caso.

O veículo confirmou o afastamento e a medida já deve valer para a partida que pode garantir o título da liga americana de basquete ao New York Knicks, que lidera a série por 3 a 1 para cima do San Antonio Spurs. Os substitutos, porém, ainda não foram confirmados.

“Estamos cientes de comentários inadequados feitos a respeito de um membro de nossa equipe de transmissão”, declarou o Prime Video, em nota, que seguiu. “Não toleramos esse comportamento e os talentos envolvidos foram suspensos de nossas transmissões enquanto realizamos uma investigação completa do caso.”

O Estadão entrou em contato com Bulgarelli, mas ele não quis comentar o caso até a publicação da matéria. O espaço segue aberto para novas manifestações tanto do comentarista quanto do narrador, Rômulo.

Assuntos